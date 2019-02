NTB utenriks

Utenriksminister Mike Pompeo kommer med sin uttalelse etter at India tirsdag hevdet å ha drept et stort antall opprørere i et luftangrep mot en leir inne i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir.

Leiren skal ha tilhørt Jaish-e-Mohammed (JeM), gruppen som hevder å stå bak et selvmordsangrep som kostet minst 40 indiske soldater livet for to uker siden.

Snakket med ministre

– Vi oppfordrer India og Pakistan til å utvise tilbakeholdenhet og unngå eskalering for enhver pris, sier Pompeo etter å ha snakket med de to landenes utenriksministre.

Den amerikanske ministeren sier han i samtalene understreket at det er viktig å unngå fortsatt militær innsats og sa det er maktpåliggende at Pakistan setter inn klare tiltak mot «terrorgrupper som opererer fra deres jord».

Indias utenriksminister Sushma Swaraj sier landet ikke ønsker «ytterligere eskalering» av den spente situasjonen. Hun understreker at «ingen militærinstallasjoner var mål» for angrepet. Swaraj omtaler aksjonen som et forkjøpsangrep for å avverge et nytt angrep mot India fra JeM

Uenige

Pakistan avviser den indiske versjonen av hva som skjedde og hevder brorparten av påstandene om angrepet er diktet opp.

Mens pakistanske myndigheter har fordømt India for å ha sendt kampfly over den militære delelinjen som deler den omstridte regionen i to, hevder de at Pakistans luftvåpen klarte å avskjære inderne. De indiske flyene skal ha sluppet bombelasten sin, men i et folketomt område der ingen kom til skade, ifølge pakistanerne.

Indias toppdiplomat i Pakistan, høykommissæren, er kalt inn på teppet etter tirsdagens hendelse. Utenriksdepartementet sier «Indias aggresjon» vil bli møtt med «et passende svar».

Det indiske flyangrepet, som var første gang siden krigen i 1971 at India krenket luftrommet over pakistanskkontrollert Kashmir, kom etter at inderne hadde lovet hevn for selvmordsangrepet som var rettet mot en busskolonne med soldater.

Pakistans president Arif Alvi mener India har skapt «hysteri» i kjølvannet av angrepet. India mener Pakistan støtter opprørerne i Jaish-e-Mohammed, noe pakistanske myndigheter har avvist.

(©NTB)