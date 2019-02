Svensk Økokrim etterforsker Swedbank

NTB utenriks

I forrige uke avslørte SVTs Uppdrag granskning at Swedbank er mistenkt for å ha hvitvasket milliarder av kroner i en sak som skal ha tilknytning til skandalen rundt Danske Banks filial i Estland.

Tirsdag kunne Dagens Nyheter avsløre at Swedbanks største eiere fikk forhåndsinformasjon om hvitvaskingsskandalen flere dager før SVTs avsløring gikk på luften. I en pressemelding onsdag opplyser EBM at de vil se nærmere på disse opplysningene.

– Jeg har på eget initiativ innledet en granskning da det finnes grunn til å tro de 15 største eierne i Swedbank mottok ulovlig innsideinformasjon før innslaget på SVT. De videre undersøkelsene får vise hva slags informasjon det er snakk om, sier påtaleansvarlig Thomas Langrot i EBM.

Kan tas av børs

Swedbank er notert på Stockholmsbørsen. Børsnoterte selskaper har plikt til å offentliggjøre informasjon som kan ha vesentlig betydning for verdsettelsen av aksjene deres, slik at alle samtidig får tilgang på såkalt børssensitiv informasjon.

Når innsiderreglene ikke blir fulgt, skal dette undersøkes av Stockholm-børsens disiplinærnemnd, som kan advare, utstede bøter eller i verste fall fjerne det aktuelle selskapet fra børsen. Foreløpig vil de ikke kommentere saken.

– Vi har ikke mulighet til å kommentere enkeltsaker, men følger selvfølgelig med på informasjonsvirksomheten til alle våre børsnoterte selskaper, sier Erik Granström ved Nasdaq Stockholm-børsens presseavdeling.

Janukovitsj-penger

Hvitvaskingsskandalen i Swedbank er ifølge SVT omfattende, og mange av transaksjonene skal ha forbindelser til tidligere kjente, store hvitvaskingsskandaler. Til sammen skal det dreie seg om pengeoverføringer verdt 40 milliarder svenske kroner mellom 50 kunder i Swedbank og Danske Banks filial i Estland.

Onsdag melder SVT at en mulig bestikkelse på millioner av kroner til Ukrainas ekspresident Viktor Janukovitsj gikk via Swedbank. Bestikkelsen skal tilsvare 34 millioner svenske kroner, og gikk ifølge Uppdrag granskning via en konto hos Swedbank i Litauen til et selskap med navnet Vega Holdings Limited i 2011.

En annen Swedbankkunde med tette bånd til makthavere er oligarken Iskander Makhmudov, som i likhet med mange andre russiske mangemilliardærer står nær president Vladimir Putin. Selskaper med bånd til Makhmudov skal utgjøre en stor del av de 50 Swedbank-kundene som gjennom en rekke kontoer mistenkes for å ha hvitvasket om lag 40 milliarder svenske kroner.

