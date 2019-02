Rapport: Tusenvis av overgrep mot migranter i USA

NTB utenriks

Ifølge myndighetene gjelder klagene tilfeller som skal ha funnet sted i løpet av fire år mellom oktober 2014 og september 2018. Drøyt 4.500 klager er sendt inn til helsedepartementet, mens justisdepartementet har mottatt litt over 1.300 meldinger om upassende opptreden.

Titusenvis av mindreårige

Noen av klagene gjelder anklager om seksuelle overgrep utført av migrantbarn mot andre migrantbarn. Men rapporten inneholder også 178 tilfeller hvor voksne ansatte ved migrantleirer angivelig har forgrepet seg på mindreårige migranter.

I tillegg til påstander om upassende berøring, er det også påstander om at ansatte har kikket på mindreårige på badet og at de skal ha vist pornofilmer til mindreårige.

Det amerikanske Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for titusenvis av migrantbarn. Migrantleirene er privatdrevet, men eid av staten.

Ikke underbygget

De fleste anklagene har ikke blitt underbygget, ifølge tjenestemenn. Etaten som har ansvar for barna, forsvarer jobben den gjør.

– Vi deler bekymringen. Hver gang et barn utsettes for overgrep … er en gang for mye. Vi følger alle lover Kongressen har vedtatt og er stolte av vår historikk på dette området, og når det gjelder å viderebringe påstander så de kan etterforskes, sier Jonathan White, som leder arbeidet for å gjenforene barn med foreldrene.

Over 2.700 barn ble skilt fra foreldrene sine ved grensen sist sommer, men de fleste av de mindreårige som sitter i mottak, krysset grensen alene.

