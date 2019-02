Pakistan sier de har skutt ned to indiske fly

NTB utenriks

Én indisk flyger skal være tatt til fange etter onsdagens angrep. Den pakistanske hæren sier de indiske flyene ble skutt ned etter at de hadde krysset delelinjen i Kashmir. India har ikke kommentert den angivelige nedskytingen, og utenriksdepartementet i Islamabad omtaler nedskytingen som selvforsvar.

Flyplassene i Srinagar, Jammu og Leh i den indiske delen av Kashmir er stengt for passasjertrafikk etter at et indisk kampfly krasjet i området, skriver indiske medier.

Islamabad sier samtidig at pakistanske kampfly fra eget luftrom er i gang med å gjennomføre flere luftangrep mot indiskkontrollert Kashmir, men at det ikke er «gjengjeldelse for Indias stridslyst».

– Det eneste målet med denne handlingen var å demonstrere vår rett, vilje og evne til selvforsvar, sier departementets talsmann Mohammad Faisal.

Spenningen mellom de to atommaktene er høyere enn på mange år etter at indiske kampfly tirsdag utførte flyangrep på pakistansk side av Kashmir.

Landsby

Opptrappingen onsdag skjedde få timer etter at Pakistan anklaget indiske soldater for å ha skutt granater over delelinjen som rammet en landsby i pakistansk Kashmir. Seks sivile, blant dem barn, ble ifølge pakistansk politi drept.

Det indiske luftvåpenets talsmann i New Delhi sier han ikke har noen kommentar til Pakistans uttalelser om nedskytingen. Samtidig anklager India pakistanske kampfly for å ha krenket indisk luftrom. En indisk polititopp sa tidligere på morgenen at et indisk militærfly krasjet inne i den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

– Ett av flyene falt inne i AJ & K mens det andre falt inne i IOK. En indisk flyger er pågrepet av soldater på bakken, mens to er i området, sier den pakistanske hærens talsmann Asif Ghafoor på Twitter tirsdag morgen.

AJ & K er en pakistansk betegnelse på den delen av Kashmir som er kontrollert av Pakistan, mens IOK viser til den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

– Ønsker ikke opptrapping

– Vi ønsker ikke å trappe opp, men vi er fullstendig forberedt dersom vi tvinges inn i et slikt paradigme, sier det pakistanske utenriksdepartementets talsmann onsdag.

Samme morgen melder indiske medier at pakistanske kampfly ble avskåret etter å ha krysset delelinjen inn i indisk luftrom ved Poonch og Nowshera. Flyene skal ha sluppet bomber på vei tilbake til pakistansk område, men det er foreløpig ikke kommet meldinger om drepte eller sårede.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har bedt India og Pakistan vise tilbakeholdenhet og unngå en eskalering etter tirsdagens dramatiske opptrapping. Det samme har Kina og EU.

Gjengjeldelse

India hevder at deres kampfly tirsdag ødela en pakistansk opprørsleir og at flere hundre ble drept eller såret. Pakistan hevder på sin side at bombene falt i et folketomt område og at ingen mennesker ble truffet.

Det indiske angrepet var en gjengjeldelsesaksjon etter et selvmordsangrep der minst 40 indiske soldater ble drept for to uker siden.

Opprørsleiren tilhørte ifølge India Jaish-e-Mohammed (JeM), gruppen som hevder å stå bak selvmordsangrepet.