Opposisjonsleder nekter å godta valgresultatet i Nigeria

NTB utenriks

Valgmyndighetene i Nigeria utropte Buhari til valgvinner i morgentimene onsdag, men allerede kvelden før hadde valgkommisjonen bekreftet at han kom til å vinne.

Få timer etter at valgresultatet var klart, rykket opposisjonsleder Atiku Abubakar ut og kalte valget en «bløff», og kunngjorde at han ville utfordre resultatet i retten.

– Hadde jeg tapt etter et fritt og rettferdig valg, ville jeg erkjent nederlag i løpet av sekunder, skriver Abubakar på Twitter.

– Men, i løpet av min 30 år lange kamp for demokrati, har jeg aldri sett demokratiet vårt være så fornedret som det var på valgdagen 23. februar 2019, fortsetter han.

– Skammer meg

Abubakar peker på flere «røde flagg» han mener viser at valget ikke gikk riktig for seg. Blant annet anklager han myndighetene for «militarisere valget» og for å ha undertrykt velgere i områder der han har sterk støtte.

– Undertrykkelsen er så åpenbar og amatørmessig at jeg skammer meg over å være nigerianer. Hvordan kan det totale antallet stemmer i Akwa-Ibom for eksempel være 50 prosent lavere enn i 2015? skriver han.

4 millioner

Det offisielle valgresultatet viser at Buhari fikk 15,1 millioner stemmer, mot 11,2 millioner for Abubakar. Rundt 84 millioner nigerianere var berettiget til å stemme ved et av de over 175.000 valglokalene i landets 36 delstater.

For å vinne måtte ikke Buhari bare få flest stemmer totalt. Han måtte også få minst 25 prosent av stemmene i to tredeler av delstatene, inkludert hovedstadsregionen.

Buharis parti APC har også kommet med påstander om valgjuks, men verken han eller Abubakars parti PDP har lagt fram konkret bevis. Dødstallet etter voldshendelser koblet til valget er kommet opp i minst 53.

Kuppgeneral

Den 76 år gamle tidligere generalen Muhammadu Buhari grep makten i Nigeria i et militærkupp i 1983, men ble selv styrtet i et kupp to år senere.

Han er konservativ muslim og vant valget i 2015 etter å ha lovet kamp mot korrupsjon og den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram. I motsetning til mange andre nigerianske politikere anklages han ikke for å være korrupt.

Abubakar hadde før valget lovet å løfte 50 millioner landsmenn ut av fattigdom innen 2025, noe han hevder skal skje ved blant annet å privatisere landets statlige oljeselskap.

(©NTB)