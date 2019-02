Nicaragua løslater politiske fanger

NTB utenriks

Myndighetene oppga ingen detaljer om løslatelsene

– Vi har fått bekreftet at et par minibusser forlot fengselet og om bord var fanger som vi kjenner til fra før, opplyser rettighetsgruppen CPDH, som legger til at så mange som 100 fanger kan ha blitt løslatt.

Landets president Daniel Ortega ba forrige uke opposisjonen om møter for å løse den langvarige politiske krisen i Nicaragua.

Regjeringen står overfor en økonomisk krise, med milliardunderskudd og uten tilgang på bistand utenfra, og dette er blant temaene som står på agendaen i forhandlingene.

Misnøyen med Ortega har lenge ulmet i Nicaragua, og det hele toppet seg da han i april i fjor varslet kutt i pensjoner og høyere skatt på inntekt. Landet har siden opplevd omfattende demonstrasjoner og sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av regimet, og minst 325 mennesker er drept.

Et tidligere forsøk på å forhandle mislyktes i juni, da Ortega nektet i imøtekomme opposisjonens hovedkrav om å gå av og framskynde presidentvalget. I tillegg til de mange som er omkommet er over 750 personer pågrepet, anklaget for terrorisme.

Opposisjonen hevder at Ortega, som har hatt makten siden 2007, har etablert et korrupt diktatur sammen med sin kone, visepresident Rosario Murillo. Ortega var president i landet også fra 1979 til 1990. Neste presidentvalg i landet skal etter planen avholdes i 2021.

