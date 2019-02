Medier: Cohen hevder Trump visste om Clinton-eposter

NTB utenriks

Påstanden vil bli framsatt når Cohen onsdag deltar under en åpen komitéhøring i Representantenes hus. Det melder nyhetsbyrået AP og andre medier som har fått tilgang til vitnemålet som Cohen har forberedt.

Cohen var angivelig til stede da Trumps tidligere rådgiver Roger Stone i juli 2016 fortalte Trump over telefon at WikiLeaks ville offentliggjøre epostene. Den daværende presidentkandidaten svarte angivelig at det ville være flott.

Trumps tidligere advokat og «fikser» kommer i Representantenes hus også til å beskrive sin tidligere sjef som «svindler» og «rasist», ifølge vitnemålet.

I tillegg vil Cohen angivelig hevde at Trump indirekte oppfordret ham til å lyve om byggeplaner i Russland.

Cohen hadde tirsdag at over ni timer langt møte med Senatets etterretningskomité bak lukkede dører. Trumps talsperson Sarah Sanders sier i en uttalelse at det er latterlig at noen ønsker å lytte til en «straffedømt løgner som Cohen».

