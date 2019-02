Mann pågrepet for spionasje i Sverige

NTB utenriks

Mannen jobber innenfor høyteknologisk industri med opplysninger som er interessante for fremmede makters etterretningsvirksomhet, ifølge sikkerhetspolitiet Säpo.

Vedkommende ble pågrepet under et møte i sentrum av den svenske hovedstaden tirsdag kveld, men den ulovlige virksomheten mistenkes å ha pågått minst siden 2017.

– Det handler om en person som er mistenkt for å ha blitt vervet av en russisk etterretningsoffiser som arbeidet under dekke av å være diplomat i Sverige, sier kontraspionasjesjef Daniel Stenling i en pressemelding onsdag morgen.

Säpo sier at det er for tidlig å si hva slags informasjon som har blitt viderebrakt. De sier at saken har blitt etterforsket over en lengre periode.

– Vi har holdt et øye med den mistenkte agenten over lengre tid. Han har jevnlig møtt denne russiske etterretningsoffiseren, og han har gjort det på en slik måte at han har jobbet hardt for å skjule disse møtene, sier Stenling.

Han sier videre at etterretningsoffiseren har diplomatisk immunitet i Sverige og han kan derfor ikke pågripes. Ifølge Stenling ville offiseren trolig blitt pågrepet dersom vedkommende ikke hadde immunitet.

Det svenske utenriksdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken, opplyser TT.

(©NTB)