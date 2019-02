Høy oljepris ga kraftig resultatsmell for SAS

NTB utenriks

– Første kvartal er det svakeste kvartalet i året, men dessverre har vi tap i første kvartal. Det er likevel på linje med og i tråd med våre forventninger, sier Gustafson til NTB.

Driftsresultatet i første kvartal, som strekker seg fra november i fjor til januar i år, viser et underskudd på 461 millioner svenske kroner, ned fra et underskudd på 183 millioner i samme periode i fjor. Gustafson kan imidlertid fastslå at omsetningen likevel steg med en drøy halv milliard, til 9,5 milliarder kroner.

– Det som gjør at resultatet avviker negativt fra samme kvartal i foregående år, er helt og holdent drevet av høyere oljepris og valutakurser. Selv om resultatet er forventet, kan man aldri være fornøyd med et negativt resultat, sier SAS-sjefen.

