Høringen av Michael Cohen er i gang

NTB utenriks

– Jeg angrer på all hjelp og støtte jeg ga ham underveis, sa Cohen innledningsvis i sitt vitnemål.

– Jeg skammer meg over at jeg valgte å ta del i å holde Trumps ulovlige handlinger skjult, fremfor å lytte til min egen samvittighet, sa han videre.

Han kom med krasse betegnelser om sin tidligere oppdragsgiver.

– Jeg skammer meg fordi jeg vet hva Trump er. Han er en rasist, en bløffmaker og en juksepave, sa Cohen.

Cohen hadde tirsdag et over ni timer langt møte med Senatets etterretningskomité bak lukkede dører. Trump har gjentatte ganger beskyldt Cohen for å lyve og komme med falske anklager, og onsdag skrev han følgende på Twitter:

– Han lyver for å få redusert fengselsstraff, skrev Trump.

Cohen ble i desember i fjor dømt til tre års fengsel og starter soningen i mai.

Cohen har vært advokat i New York siden 1982, men en domstol i delstaten slo i fjor fast at Cohen ved å si seg skyldig i lovbrudd automatisk mistet retten til å være advokat. Tirsdag denne uken mistet han formelt bevillingen.

(©NTB)