EUs utenrikssjef: Kashmir-konflikten kan få farlige konsekvenser

– Dette har potensial til å føre til alvorlige og farlige konsekvenser for de to landene og de øvrige områdene, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini i en uttalelse.

Hun sier at EU forventer at begge landene viser full tilbakeholdenhet og unngår ytterligere eskalering av situasjonen. EU vil fortsette å holde kontakten med begge landene, og vil fortsette å følge situasjonen tett, sier hun.

Også amerikanske og kinesiske myndigheter har advart mot en eskalering av konflikten. Spenningen mellom de to atommaktene er høyere enn på mange år etter de siste dagers dramatiske hendelser i det omstridte området.

Skjøt ned fly

Mange av meldingene fra Islamabad og New Delhi har vært motstridende de siste dagene. Pakistanske myndigheter hevder de onsdag skjøt ned to indiske kampfly i eget luftrom. Det ene flyet krasjet i den pakistanske delen av Kashmir, og én indisk pilot er angivelig tatt til fange.

Statlige medier i Pakistan har publisert en video som angivelig viser den indiske piloten med blod i ansiktet, bind for øynene, og hendene hans bundet bak ryggen mens han blir avhørt av en soldat. Pakistanske sikkerhetsstyrker har bekreftet at videoen er autentisk.

Indias utenriksdepartement har bekreftet at de har «mistet» ett fly og at én flyger er savnet. Departementets talsmann hevder videre at Indias luftvåpen skjøt ned et pakistansk kampfly som deltok i en operasjon «rettet mot militære anlegg på indisk side».

India sier at de forventer å få overlevert piloten raskt og trygt tilbake til India. Utenriksdepartementet sier i en uttalelse at «Pakistan vil gjøre det klokt i å forsikre seg om at den indiske piloten de har i sin varetekt kommer hjem uskadd».

Ber om forhandlinger

Pakistans statsminister Imran Khan ber India komme til forhandlingsbordet etter den dramatiske militære opptrappingen.

– Jeg inviterer nok en gang India til forhandlingsbordet. Fornuften må seire, sa Khan i en TV-sendt uttalelse onsdag.

– Med den typen våpen dere og vi har, kan vi ha råd til å gå til krig? sa Khan med henvisning til de to landenes atomvåpenarsenaler.

– Det er lett å starte en krig, men hvordan det utvikler seg, vil ingen kunne kontrollere, tilføyer Khan.

Eksperter mener imidlertid at verken Pakistan eller India er interessert i at konflikten skal utvikle seg til full krig, men at begge land er under et massivt press fra egne befolkninger for å vise styrke.

Økende uro

Sammenstøtet mellom de to atommaktenes flyvåpen onsdag skjedde få timer etter at Pakistan anklaget indiske soldater for å ha skutt granater over delelinjen som rammet en landsby i pakistansk Kashmir. Seks sivile, blant dem barn, ble ifølge pakistansk politi drept.

India stengte onsdag flere flyplasser nord i landet, mens Pakistan samtidig stengte luftrommet på ubestemt tid som følge av opptrappingen. Flyselskap med flyginger fra Øst-Asia til Europa har sett seg nødt til å legge om sine flyruter slik at de ikke flyr over Pakistan og Nord-India, mens Thai Airways har midlertidig valgt å kansellere alle sine flyginger til Europa, skriver BBC.

Tirsdag hevdet India å ha drept et stort antall opprørere i et luftangrep mot en leir inne i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir. Pakistan avviste at noen ble drept og kalte angrepet «oppdiktet». Det indiske angrepet omtales som en gjengjeldelsesaksjon etter et selvmordsangrep der minst 40 indiske soldater ble drept for to uker siden.

