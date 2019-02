Cohen: – Trump er en grådig rasist og bløffmaker

NTB utenriks

Kongresshøringen startet klokken 16.00 norsk tid, samtidig med at Trump møtte Kim Jong-un i Vietnam.

Cohen, som arbeidet som Trumps personlige advokat i 10 år, innledet med å si:

– Forrige gang jeg vitnet foran Kongressen beskyttet jeg Trump. I dag er jeg her for å fortelle sannheten.

Cohen kalte Trump for «grådig» og «fundamental illojal, og at han gjorde ting for ham han visste var feil.

– Jeg angrer på all hjelp og støtte jeg ga ham underveis, sa Cohen, og fortsatte med å si at hos Trump «overgår det onde det gode, og at han etter at han ble president er han blitt den verste versjonen av seg selv».

– Jeg skammer meg fordi jeg vet hva Trump er. Han er en rasist, en bløffmaker og en juksepave, sa Cohen.

Hysj-penger

Cohen fortalte at det å være rundt Trump var berusende.

– Jeg skammer meg over at jeg valgte å ta del i å holde Trumps ulovlige handlinger skjult, fremfor å lytte til min egen samvittighet, sa han.

Og han sa at han har gitt Kongressen kvitteringer som viser at Trump betalte penger til pornostjernen Stormy Daniels for å hindre henne i å skade kampanjen. Samtidig hevdet Cohen at han betalte hysjpenger til Daniels og modellen Karen McDougal for å få dem til å holde tett om sine påståtte seksuelle forhold til den sittende presidenten.

– Som president betalte Trump hysjpenger fra egne midler for å dekke over sin affære med pornostjernen Stormy Daniels, sa Cohen i høringen.

– Gangsterleder

Trump skal ved flere anledninger snakket nedsettende om svarte personer, hevdet Cohen.

– Han spurte meg om jeg kunne nevne et land som drives av en svart person som ikke var et «drittland». Dette var da Barack Obama var president i USA, sa han.

Cohen fortalte også at Trump antydet at svarte personer ikke ville stemme på ham fordi de var «for dumme».

Trump oppfører seg som en gangsterleder, fortalte Cohen videre, og sa at han av presidenten har blitt omtalt som en rotte, som er en betegnelse på en som tyster.

– Jeg er ikke en perfekt mann. Jeg har gjort ting jeg ikke er stolt av, og jeg vil leve med konsekvensene av mine handlinger for resten av mitt liv, sa Cohen.

Kaller Cohen en løgner

Cohen hadde tirsdag et over ni timer langt møte med Senatets etterretningskomité bak lukkede dører. Trump har gjentatte ganger beskyldt Cohen for å lyve og komme med falske anklager, og onsdag skrev han følgende på Twitter:

– Han lyver for å få redusert fengselsstraff, skrev Trump.

Cohen ble i desember i fjor dømt til tre års fengsel og starter soningen i mai.

Han har innrømmet å ha løyet til Senatets etterretningskomité om Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva.

Cohen har vært advokat i New York siden 1982, men en domstol i delstaten slo i fjor fast at Cohen ved å si seg skyldig i lovbrudd automatisk mistet retten til å være advokat. Tirsdag denne uken mistet han formelt bevillingen.

(©NTB)