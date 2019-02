Britiske folkevalgte vil ha separat avtale med EU om borgeres rettigheter

NTB utenriks

Hele 140 parlamentarikere har stilt seg bak kravet, som er fremmet av Alberto Costa fra De konservative.

Kravet har nå gode sjanser til å kunne bli vedtatt etter at den britiske regjeringen onsdag varslet at den kan akseptere det.

Avstemningen finner sted onsdag kveld.

Costas forslag er at statsminister Theresa May må ta initiativ til å inngå en separat avtale med EU som sikrer rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og briter i andre EU-land etter brexit, slik at disse rettighetene sikres uansett hvordan det går med forhandlingene om andre forhold ved skilsmissen.

Statsministerens nestkommanderende David Lidington understreker at EU-siden så langt har insistert på at ingenting er avtalt før alt er avtalt.

Men regjeringen deler målet om å få sikret borgernes rettigheter uansett utfall av forhandlingene og er derfor villig til å ta opp saken med EU for å få avklart om det kan være aktuelt for europeisk side å endre posisjon, tilføyer han.

Costa selv har likevel måttet forlate sin post i regjeringen for å ha brutt politisk kutyme i Storbritannia ved å fremme et krav i Parlamentet mot egen regjering.

