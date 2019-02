Sør-Korea håper Koreakrigen kan avsluttes på toppmøte

NTB utenriks

Krigen på den delte halvøya endte med en våpenhvileavtale i 1953, men det ble aldri inngått noen formell fred. I forkant av toppmøtet i Hanoi håper Sør-Koreas president at tiden er inne.

– Det er ingen måte å vite hva en slutterklæring etter motet vil inneholde, men jeg tror USA og Nord-Korea kan komme til en enighet. Jeg tror muligheten er til stede, sier tals person Kim Eui-kyeom ved det sørkoreanske presidentembetet. President Moon Jae-in sa i oktober at det «bare er et spørsmål om tid» før myndighetene i Washington og Pyongyang erklærer at krigen er over.

Optimisme

Også fra amerikansk hold har tonen vært optimistisk, og spesialutsending Stephen Biegun sa tidligere i måneden at Trump var «klar for å avslutte denne krigen». Det førte til nye spekulasjoner om hvorvidt en formell fredserklæring er nært forestående.

Det er også håp om at de to lederen vil gjøre fremskritt i samtalene om atomnedrustning på Koreahalvøya når de møtes til et to dager langt møte i den vietnamesiske hovedstaden.

Talsmannen for Sør-Koreas president sier at selv om de to lederne skulle bli enige om å avslutte krigstilstanden, vil en formell fredsavtale trolig bli signert i «de siste stadiene av atomnedrustningsprosessen». Han la til at det kan ta lang tid å komme dit.

– En fredsavtale og en erklæring om å avslutte krigen er to forskjellige ting, sa talsmannen og la til at også Kina og Sør-Korea må være en del av «en multilateral innsats» for å få i stand en avtale. Kina støttet Nord-Korea i krigen som varte fra 1950 til 1953, mens USA kjempet på sørkoreanernes side.

Atomnedrustning

Møtet i Hanoi kommer etter at Kim og Trump møttes i Singapore i fjor, et møte som ga verden noen nye bilder på forholdet mellom lederne, men førte til få konkrete skritt mot nedrustning. For at denne ukens toppmøte skal bli ansett som noe mer enn et PR-stunt, må det gjøres noen skikkelige fremskritt, sier flere observatører.

Et avgjørende skritt, som trolig vil bli diskutert er avviklingen av atomanlegget Yongbyon. Så langt er det ingen ting som tyder på at reaktorene ved anlegget er i drift, ifølge det USA-baserte nettstedet North 38. Navnet henspiller på grensen mellom de to koreanske statene, som hovedsakelig følger den 38. nordlige breddegraden.

– Det kommer ikke damp fra reaktorhallen, og det kommer ikke varmt vann ut ved kjøleavløpet, skriver nettstedet.

Pansret tog

Mens Donald Trump er ventet å komme til Hanoi med presidentflyet Air Force One sent tirsdag, kom Kim med tog via Kina tidligere på dagen.

Han vinket til de fremmøtte da han kom ut av det pansrede toget sitt i den vietnamesiske grensebyen Dong Dang. Æresvakt, flagg, blomster og rød løper var på plass da den nordkoreanske lederen krysset grensen.

Etter å ha hilst på vietnamesiske tjenestemenn, satte han seg inn i en Mercedes som skal kjøre ham de siste 17 milene til hovedstaden der toppmøtet skal finne sted.

Første punkt på programmet er en privat middag for de to lederne onsdag. I forkant av middagen skal de to hilse på hverandre i enerom.

Det er ikke kommet noen nærmere informasjon om programmet på torsdag, som antas å bli den viktigste dagen i løpet av det to dager lange møtet.

