Pakistan kaller indiske påstander om angrep oppdiktet

Uttalelsene fra India om flyangrep mot en opprørsleir ved den pakistanske byen Balakot er «oppdiktet», sa statsminister Imran Khan tirsdag ettermiddag etter et sikkerhetsmøte i regjeringen.

Da var det gått noen timer siden pakistanske myndigheter uttalte at indiske fly slapp bomber over et ubebodd skogsområde der det verken var folk eller bygninger. Ingen ble drept eller såret, slo pakistanske myndigheter fast.

India hevder på sin side at et angrep ble utført og at et «svært stort antall» opprørere ble drept.

– Nok en gang har den indiske regjeringen tydd til en egoistisk, skjødesløs og oppdiktet påstand, sa Khan, og la til at uttalelsene fra India fungerer som «innenrikspolitisk mat» i valgkampen.

Inderne går i april og mai til urnene i et valg der sittende statsminister Narendra Modi, som representerer det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janata (BJP) håper på gjenvalg. Men partiet ble påført nederlag i delstatsvalg i fjor.

– India setter regional fred og stabilitet i dyp fare, sa Khan, som har kalt inn til et møte i nasjonalforsamlingen onsdag.

Kan svare

– India har begått en uhørt aggressiv handling som Pakistan skal svare på når tid og sted er valgt, heter det også i Khans uttalelse.

Pakistans utenriksminister Shah Mehmood Qureshi sa tidligere tirsdag at New Delhi har satt freden «på spill». Han viste til at India har innrømmet å ha krysset delelinjen i Kashmir, som fungerer som en grense gjennom området som begge land gjør krav på.

– India har brutt kontroll-linjen, sa Qureshi om skillelinjen.

– Pakistan forbeholder seg retten til selvforsvar og til et berettiget svar, sa Qureshi.

– Trygge hender

Noen timer før flyangrepet hevdet den indiske hærens talsmann Devender Anand at pakistanske soldater angrep indiske stillinger. Ingen ble drept eller såret, men Pakistan brøt våpenhvilen, sa han.

Etter luftangrepet sa Modi, under et møte med tidligere soldater i delstaten Rajasthan, at India er i «trygge hender».

– I dag er dagen da vi ærer Indias mot, sa Modi, med henvisning til de 40 indiske soldatene som ble drept i et selvmordsangrep 14. februar i den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

– Jeg lover at jeg ikke skal svikte vårt land, sa Modi.

– Krigsretorikk

Pakistans president Arif Alvi mener India har skapt «hysteri» i kjølvannet av angrepet på de 40 soldatene, som gruppen Jaish-e-Mohammad sa den sto bak. India mener Pakistan støtter opprørerne, noe pakistanske myndigheter har avvist.

Under en internasjonal konferanse som handler om mediene og konflikter, sa Alvi tirsdag at retorikken fra India «kan føre til krig».

– Vi vet hvordan vi skal forsvare oss, sa Alvi.

New Delhi har forklart tirsdagens flyangrep med at det forelå opplysninger om at et nytt angrep mot indiske interesser var under planlegging.

Bondevik bekymret

Kina og EU oppfordrer India og Pakistan til å vise tilbakeholdenhet.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, grunnlegger av Oslosenteret, mener det må legges langt større internasjonalt press til på India og Pakistan om man skal ha håp om å finne en løsning på konflikten i Kashmir.

Konflikten om Kashmir går tilbake til 1947 da India og Pakistan fikk sin selvstendighet fra britene. De to landene har utkjempet flere kriger. En folkeavstemning som ble vedtatt av FN i 1948 om Kashmirs fremtid, er aldri blitt gjennomført.

