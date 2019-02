May åpner for å utsette brexit

NTB utenriks

Den nye planen ble presentert for regjeringskollegiet og deretter for hele Underhuset tirsdag ettermiddag.

Første trinn er en avstemning i Underhuset senest den 12. mars. Der skal de folkevalgte nok en gang få anledning til å stemme over utmeldingsavtalen May har forhandlet fram med EU, med eventuelle tillegg og endringer.

Men stemmes avtalen ned på nytt, vil May ta initiativ til to nye avstemninger:

* En avstemning den 13. mars om hvorvidt Storbritannia skal gå ut av EU uten avtale.

* En ny avstemning den 14. mars om hvorvidt Storbritannia skal be om en utsettelse av brexit hvis flertallet sier nei til å gå av EU uten avtale.

En slik avstemning vil være et stort skritt for May, som tidligere har sagt kategorisk nei til utsettelse av skilsmissen.

Den nye planen kan også ventes å utløse raseri blant brexitforkjempere i hennes eget parti.

Men statsministeren har samtidig vært under et enormt press fra partifeller som krever garantier for at Storbritannia ikke vil krasje ut av EU uten avtale.

