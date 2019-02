Maduro: Guaidó kan bli pågrepet på vei tilbake til Venezuela

NTB utenriks

– Han kan ikke bare komme og gå som han vil. Han må stå til rette for loven, og loven forbød ham å forlate landet. Jeg akter å respektere loven, sier Maduro.

Guaidó trosset et utreiseforbud utstedt av Maduro da han lørdag dukket opp i den colombianske grensebyen Cúcuta. Opposisjonslederen besøkte byen for å hjelpe med å få fraktet hjelpeforsyninger over grensen og inn i Venezuela.

Deretter reiste Guaidó til hovedstaden Bogotá hvor han blant annet møtte USAs visepresident Mike Pence på et møte i den såkalte Lima-gruppen.

Lima-gruppen består av Canada og 13 latinamerikanske og karibiske land med i hovedsak konservative regjeringer. De støtter 35 år gamle Guaidó, som har utropt seg selv til interimspresident i Venezuela.

Guaidó har ifølge colombianske medier sagt at han snart reiser tilbake til Venezuela.

