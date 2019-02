Kim Jong-un har ankommet Vietnam

NTB utenriks

Æresvakt, flagg, blomster og rød løper var på plass da den nordkoreanske lederens pansrede tog krysset grensen tirsdag etter å ha reist gjennom Kina på vei til toppmøtet i Hanoi.

Kim kom ut og hilste på vietnamesiske tjenestemenn før han satte seg inn i en Mercedes som skal kjøre ham de siste 17 milene til hovedstaden der toppmøtet skal finne sted. Donald Trump er ventet å lande i Hanoi senere tirsdag.

Det hvite hus opplyser at møtet skal vare i to dager og at første punkt på programmet er en privat middag for de to lederne onsdag. I forkant av middagen skal de to hilse på hverandre i enerom.

Det er ikke kommet noen nærmere informasjon om programmet for det som antas å bli den viktigste møtedagen, torsdag.

(©NTB)