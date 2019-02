Irans president godtar ikke utenriksministerens avgang

NTB utenriks

Zarif var sentral da atomavtalen mellom Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU ble forhandlet fram. Den ble undertegnet i 2015. USA har siden trukket seg fra avtalen.

– Jeg ber om unnskyldning for at jeg ikke er i stand til å fortsette tjenesten, og for alle manglene i min periode i stillingen, sa Sharif i en uttalelse lagt ut på hans offisielle Instagram-konto.

President Hassan Rouhanis kontor opplyser natt til tirsdag at det har mottatt Zafirs oppsigelse, men sier presidenten ikke vil akseptere den. På Instagram skriver Rouhanis folk at Zafir har utført sitt arbeid med mot og vil fortsette med det.

– Zarif vil ikke være alene, og vi vil alle støtte ham, heter det i meldingen.

Lokale observatører ble tatt på sengen av Zarifs kunngjøring. Politiske kommentatorer sier Rouhani ikke har noen erstatter med samme erfaring og posisjon som Zarif. Verken viseutenriksminister Abbas Araghchi eller lederen for landets atombyrå, Ali-Akbar Salehi, har samme karisma som den avtroppende ministeren.

