Indisk flyangrep mot opprørsleir i pakistanskkontrollerte Kashmir

NTB utenriks

– Luftforsvaret utførte flere angrep tidlig i dag morges mot en terrorleir over kontroll-linjen og ødela den fullstendig, skriver Indias landbruksminister Gajendra Singh Shekhawat på Twitter, med henvisning til kontroll-linjen som deler Kashmir i en indiskkontrollert del og en pakistanskkontrollert del.

– Et svært stort antall Jaish-e-Mohammad-terrorister, ledere og jihadister som trente på selvmordsangrep, ble eliminert, sier minister Vijay Gokhale i Indias utenriksdepartement etter at Pakistan anklaget naboene for å ha krenket pakistansk luftrom.

Tirsdagens angrep fant sted mindre enn to uker etter et selvmordsangrep i den indiskkontrollerte delen av Kashmir der 40 indiske soldater ble drept. Opprørsgruppen Jaish e-Mohammed tok på seg skylden for angrepet. India hevder Pakistan støtter gruppen. Pakistan avviser anklagene.

Det er første gang siden 1971 at Indias luftforsvar har krysset inn i pakistansk område. India gikk den gangen inn på daværende Øst-Pakistans side – dagens Bangladesh – i borgerkrigen som førte til at Bangladesh ble selvstendig.