Britisk høyreradikal aktivist slettet fra Facebook og Instragram

Robinsons Facebook-side har ved flere anledninger brutt retningslinjene ved å publisere materiale som bruker dehumaniserende karakteristikk og oppfordring til vold mot muslimer, mener Facebook.

– Han har også oppført seg på en måte som trosser vår policy knyttet til organisert hat, sier Facebook i en uttalelse. Robinson er også slettet fra Instagram, som eies av Facebook.

I forrige uke mottok 36 år gamle Robinson en advarsel fra Facebook etter at han publiserte flere omstridte innlegg. I et av innleggene omtalte han muslimer som «skitne drittsekker». I et annet innlegg oppfordret han folk til å terrorisere og kutte av hodet til muslimer.

UKIP-leder Gerard Batten kritiserer utkastelsen og oppfordrer Facebook til å gjenopprette Robinsons kontoer. Labours nestleder Tom Watson, derimot, mener at Facebooks reaksjoner kommer i grevens tid.

– Den voldelige bøllen Tommy Robinson har altfor lenge fått lov til å ytre hat og antiislamske tirader gjennom Facebooks plattform, sier Watson.

