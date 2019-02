Trump utsetter tolløkning for kinesiske varer

NTB utenriks

– Jeg er glad for å kunne meddele at USA har tatt store steg i handelssamtalen med Kina på viktige områder som opphavsrett, teknologioverføring, landbruk, tjenester og valuta. Som et resultat av dette vil jeg utsette økningen av tollsatser som var planlagt til 1. mars, skriver Trump på Twitter.

Han sier det har vært en veldig god helg for de to landene, som forhandler for å unngå en opptrapping av handelskrigen. Trump sier han planlegger et toppmøte med Kinas president Xi Jinping i Florida dersom den gode fremdriften fortsetter.

I forbindelse med G20-møtet i begynnelsen av desember ble de to statslederne enige om en tre måneder lang «våpenhvile» i handelskrigen mellom landene. Den går ut 1. mars, og USA hadde i utgangspunktet varslet en kraftig øking av importavgiften på flere kinesiske varer dersom en ny handelsavtale ikke var på plass innen det. Etter planen skulle tollsatsen økes fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar.

Men nå ser det altså ut til at Trump vil gi forhandlerne mer tid på å få i havn en avtale.

(©NTB)