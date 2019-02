Svensk sikkerhetspoliti etterforsker «hemmelig nettverk»

NTB utenriks

Minst en av personene er mistenkt for lovbrudd som kan true det svenske forsvaret, ifølge opplysninger Ekot i Sveriges Radio har hentet inn. Kanalens kilder opplyser at vedkommende mistenkes for å ha «innhentet hemmelige opplysninger om forhold av fortrolig natur, av stor betydning for landets forsvar».

Hva de mistenkte skal ha gjort, er ikke kjent. Ifølge Aftonbladet er det både sivile og folk tilknyttet forsvaret blant de mistenkte.

Noen av dem som er innblandet i saken, har vært pågrepet, men er satt fri etter avhør, ifølge avisen.

– Min klient nekter for å ha brutt loven, og han har forklart sitt syn på det som hevdes, sier Ola Salomonsson, som forsvarer en av de mistenkte. Han vil ikke kommentere saken ytterligere.

Wilhelm Agrell, som er professor emeritus i etterretningsanalyse, beskriver saken som eksepsjonell.

– Det er verdt å merke seg at det ikke handler om en eller to personer, men det som beskrives som et nettverk. Det er også spredt ut over flere steder. Alle disse sakene er spesielle, sier han til Aftonbladet.

