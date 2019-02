FN advarer om tilbakeslag for menneskerettene

NTB utenriks

I sin tale mandag viste Guterres til de mange forkjemperne for menneskerettigheter og miljø som blir drept.

På verdensbasis ble fire miljøvernere drept hver uke i fjor, ifølge FN-sjefen. Mange av dem tilhørte urfolksgrupper. Over tusen journalister og menneskerettsforkjempere er blitt drept i løpet av de siste tre årene.

– Vi må gjøre mer for å forsvare forsvarerne, sa Guterres i sin tale i Genève.

Han advarte mot økende fremmedfrykt, rasisme og hatprat, som tilsynelatende blir mer akseptert.

– Enkelte viktige politiske partier og ledere tar ideer fra de politiske ytterfløyene inn i sine egne valgkampanjer og sin egen propaganda.

Både Guterres og FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet advarte mot et generelt tilbakeslag for menneskerettighetene i verden.

– Vi kan ikke gi opp på forhånd og se passivt på at strukturene som opprettholder fred, sikkerhet og en god utvikling, går i oppløsning, sa Bachelet.

