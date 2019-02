EUs president vil utsette brexit

NTB utenriks

– Jeg mener en forlengelse ville vært en rasjonell løsning i den situasjonen vi står i nå, sier Tusk.

Bare én måned gjenstår før britene skal forlate EU. Men EU og Storbritannia har fortsatt ikke klart å få på plass noen utmeldingsavtale som de folkevalgte i Underhuset er villige til å godta.

Det gjør at en utsettelse av skilsmissen blir mer og mer sannsynlig, ifølge Tusk.

Så lenge ingen avtale er på plass, må EU og Storbritannia velge mellom to alternativer, påpeker Tusk: en kaotisk skilsmisse uten avtale – eller utsettelse.

– Men jeg kan forsikre om at uansett hvilket scenario vi ender opp i, vil EUs medlemsland vise maksimal forståelse og godvilje, sier han.

Tusk og May diskuterte brexit på sidelinjene av det europeisk-arabiske toppmøtet i Egypt denne helgen.

May står for sin del fast på at det fortsatt er innenfor rekkevidde å forlate EU som planlagt den 29. mars.

– Jeg vil nå sette alle krefter inn på å få til det, sier statsministeren, som legger til at en utsettelse ikke vil løse noen problemer i seg selv, men bare forsinke utmeldingen.

