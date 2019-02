EUs president mener utsettelse av brexit ville vært fornuftig

NTB utenriks

– Jeg mener en forlengelse ville vært en rasjonell løsning i den situasjonen vi står i nå, sa Tusk da han møtte pressen etter toppmøtet mellom EU og Den arabiske liga i Egypt.

Men statsminister Theresa May mener fortsatt det er mulig å unngå dette, la han til.

De to holdt søndag et eget bilateralt møte om brexit på sidelinjene av toppmøtet i Sharm el-Sheikh.

– Det er klart for meg at hvis det ikke er noe flertall i Underhuset for å godkjenne en avtale, står vi overfor et valg: en kaotisk brexit eller en forlengelse. Jo mindre tid det er igjen til 29. mars, desto større sannsynlighet er det for en forlengelse. Det er ikke noe vi planlegger, det er bare et objektivt faktum, sa Tusk.

(©NTB)