Assad på besøk i Iran

Under besøket takket han dem for støtten til hans regjering i konflikten, opplyser Syrias statlige nyhetsbyrå SANA.

Lederne «gjennomgikk de broderlige og sterke relasjonene mellom de to folkene, som har vært hovedfaktoren i forsvaret av Syria og Iran i møte med sammensvergelser fra fiendtlige land», ifølge AFP.

På Khameneis offisielle nettside står det at ayatollaen fortalte Assad at «Iran ser på det å hjelpe regjeringen og nasjonen Syria som å hjelpe motstandsbevegelsen» og at Iran er stolt av det.

Det er første gang siden utbruddet av borgerkrigen i 2011 at Assad besøker et annet land enn Russland. De to landene er Assads to nærmeste allierte i hans kamp for å holde fast på makten i Syria under en borgerkrig som har vart i nesten åtte år og kostet mer enn 360.000 mennesker livet. I tillegg er over 12 millioner mennesker drevet på flukt.

