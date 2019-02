«Green book» beste film under årets Oscar-utdeling

NTB utenriks

Sammen med Queen-filmen «Bohemian Rhapsody» var det «Green book» og «Roma» som stakk av med flest priser. Regissør Alfonso Cuaron fikk pris for beste regi, beste foto og for beste fremmedspråklige film for «Roma». 57-åringen sa han er stolt over å ta prisene med seg hjem til Mexico. – Dette er en mexicansk film, denne tilhører Mexico, sa han da han hentet prisen for beste regi. «Bohemian Rhapsody» fikk først tre av de mindre profilerte prisene for lydredigering, lydmiksing og klipping før de toppet med prisen for beste mannlige skuespiller til Rami Malek i rollen som vokalist Freddie Mercury, en rolle som egentlig var tiltenkt Sacha Baron Cohen. – Jeg var kanskje ikke det åpenbare valget, men det ser ut som det fungerte, sa Malek i takketalen sin. Rockebandet Queen med Adam Lambert på vokal steppet for øvrig inn som åpningsnummer i stedet for den tradisjonelle monologen fra Oscar-showets konferansier, etter at komikeren Kevin Hart trakk fra seg vertsjobben. Da det kom ut at Hart er blitt kritisert for angivelig homofobiske innlegg i sosiale medier, bestemte Oscar-akademiet seg for å droppe å finne en erstatter.

Pyntelig

Etter litt oppstyr rundt Hart i forkant, forløp årets utdeling av Oscar-statuettene, symboler på tildeling av priser fra Academy of Motion Picture Arts and Sciences, relativt skandalefritt.

Vinnerne holdt seg stort sett til sine tilmålte 90 sekunder og holdt seg unna kontroversielle uttalelser. Et par timer ut i showet var en av de mer minneverdige kommentarene som hadde falt så langt regissør Rayka Zehtabchis uttalelse ved mottakelse av prisen for beste korte dokumentar for «Period: End Of Sentence». – Jeg kan ikke tro at en film om menstruasjon har vunnet en Oscar, sa Zehtabchi. Da Spike Lee kom for å hente prisen for beste tilrettelagte manus for «BlacKkKlansman», ble det litt mer sus i serken. Han lirte først av seg noen ikke siterbare gloser om å ikke ta tiden på ham og la inn en oppfordring til folk i USA om å gjøre det rette moralske valget neste gang de skal velge president, mellom kjærlighet og hat. – La oss gjøre det som er rett, sa Lee.

Sang seg til pris

Noen av de mest nominerte filmene i år var også kongehusdramaet «The Favorite» av Giorgos Lanthimos, med ti nominasjoner og nyproduksjonen av klassikeren «A Star is Born», med åtte nomineringer.

Noen oppfattet det som litt overraskende da Olivia Colman vant prisen for beste kvinnelig hovedrolle i «The Favourite», der Glenn Close, Oscar-nominert for sjuende gang, var en av favorittene. Også Lady Gaga var nominert til den prisen, men hun hentet sin Oscar i en annen kategori: Beste sang, som hun vant med låten «Shallow» fra filmen «A star is born». Den framførte hun på søndagens galla sammen med skuespillermakker fra filmen, Bradley Cooper.

Som seg hør og bør preget ekstravagante antrekk den røde løperen da filmeliten og andre kjendiser ankom. Mye rosa og fluffy materialer var gjengangere.

(©NTB)