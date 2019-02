To drept og 285 såret ved grenseoverganger i Venezuela

NTB utenriks

Opposisjonsleder Juan Guaidos støttespillere forsøkte lørdag å få kjøretøy lastet med hjelpeforsyninger over grenseovergangene fra Colombia og inn i Venezuela, men møtte motstand fra militæret og sikkerhetsstyrker.

Lørdag kveld melder colombianske myndigheter at to er drept, blant dem en 14 år gammel gutt, og at 285 er såret i sammenstøtene ved grenseovergangene.

Ifølge avisa The Telegraph som er på stedet, skal militært personell lojale mot president Nicolás Maduro ha satt fyr på hjelpeforsyninger. Det skal ha ført til frenetisk aktivitet blant de opposisjonelle som forsøkte å redde mat- og medisinforsyninger fra å gå opp i flammer og røyk.

Returnerte

De voldsomme sammenstøtene fant sted ved broen Francisco de Paula Santander, som forbinder Venezuela og Colombia.

Også på grensen mellom Venezuela og Brasil har det vært sammenstøt. Heller ikke der kom hjelp fra Brasil inn. I flere timer sto lastebiler med hjelpeforsyninger på grensa i håp om å få komme inn i landet, men til slutt returnerte lastebilene.

Fordømmer angrepene

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier han «vil iverksette tiltak» mot dem som motsetter seg «den fredelige gjenopprettelsen av demokratiet» i Venezuela. I flere Twitter-meldinger lørdag kveld fordømmer ministeren angrepene mot sivilbefolkningen på den venezuelanske grensa.

– Hva slags syk tyrann stopper mat fra å komme til sultne mennesker? spør Pompeo.

Pompeo sier i en uttalelse at han oppfordrer sikkerhetsstyrkene om «å gjøre det rette», altså tillate at hjelpeforsyningene blir sendt inn i landet.

Mandag skal Guaido møte USAs visepresident Mike Pence. Møtet skal finne sted i Colombias hovedstad Bogotá. Guaido skal også delta på et møte med Lima-gruppen.

Avhengig av støtte

Guaido, som har erklært seg selv som midlertidig president i Venezuela, er i stor grad avhengig av at militæret personell i stort monn bytter side og støtter ham i stedet for sittende president Maduro.

Så langt er det meldt at 60 militære har hoppet av og kunngjort at de støtter Guaido.

Maduro har beordret militæret om å ikke slippe inn nødhjelpen. Han hevder er at nødhjelpen er en del av en amerikansk intervensjon.

(©NTB)