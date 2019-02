Macky Sall regner med gjenvalg i Senegal

NTB utenriks

Velgerne fikk valget mellom Sall og fire mindre kjente kandidater, som uansett drev intens valgkamp mot at presidenten gjenvelges til en ny periode.

Salls to viktigste rivaler – den populære eksborgermesteren i Dakar, Khalifa Sall, og Karim Wade, som er sønn av en tidligere president, kunne ikke stille på grunn av dommer de har fått for korrupsjon.

Over hele landet var det lange køer etter at valglokalene åpnet klokka 8 søndag morgen. Ti timer senere lukket de, og et offisielt resultat ventes etter en dag eller to.

Senegal regnes som en modell for stabilitet i Afrika og har de siste årene hatt sterk økonomisk vekst. Landet har også sluppet unna jihadistangrepene som har rammet naboland som Mali.

Sall, som er geolog av utdanning, tok over som president i 2012 etter å ha slått forgjengeren Abdoulaye Wade ved valget.

Han har gjort utbygging av infrastrukturen til en hovedsak som president, men opposisjonen frykter at planene hans vil ende opp som en gjeldsbombe om de blir virkelighet.

