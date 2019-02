Guaidó vil holde alle muligheter åpne for å fjerne Maduro

NTB utenriks

– Dagens hendelser har tvunget meg til å ta en beslutning: Å foreslå på formelt vis overfor verdenssamfunnet at vi holder alle muligheter åpne for å frigjøre dette landet som sliter, skrev han på Twitter sent lørdag kveld lokal tid.

Guaidó befinner seg i den colombianske grensebyen Cúcuta der han lørdag forsøkte å hjelpe med å få fraktet hjelpeforsyninger over grensen og inn i Venezuela. Hans støttespillere møtte motstand fra venezuelanske sikkerhetsstyrker, som skjøt med tåregass mot folkemengden. To mennesker ble drept og rundt 300 såret.

Guaidó erklærte seg i forrige måned midlertidig president i Venezuela. Hans rolle som president anerkjennes av USA og rundt 50 andre land.

