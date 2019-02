Guaidó møter Pence – ber om hjelp til å fjerne Maduro

NTB utenriks

Guaidó hadde trosset et utreiseforbud utstedt av Maduro og dukket lørdag opp i den colombianske grensebyen Cúcuta for å hjelpe med å få fraktet hjelpeforsyninger over grensen og inn i Venezuela, en oppgave som fram til søndag ettermiddag norsk tid ennå ikke hadde lyktes.

Guaidós tilhengere har møtt motstand fra venezuelanske sikkerhetsstyrker, som lørdag skjøt med tåregass mot folkemengden. To mennesker ble drept og rundt 300 såret, ifølge colombianske myndigheter.

Samme dag ble minst to mennesker drept og 18 såret i sammenstøt mellom lokalbefolkningen og venezuelanske soldater ved grensen mot Brasil.

Møter Pence

– Dagens hendelser har tvunget meg til å ta en beslutning: Å foreslå på formelt vis overfor verdenssamfunnet at vi holder alle muligheter åpne for å frigjøre dette landet som sliter, skrev Guaidó på Twitter natt til søndag norsk tid.

Mandag skal Guaidó møte USAs visepresident Mike Pence i Colombias hovedstad Bogotá. Der skal også Guaido delta på et møte med Lima-gruppen, som består av 14 latinamerikanske land.

USAs utenriksminister Mike Pompeo skrev lørdag kveld flere Twitter-meldinger der han varslet at USA vil «iverksette tiltak» mot dem som motsetter seg «den fredelige gjenopprettelsen av demokratiet» i Venezuela.

– Hva slags syk tyrann stopper mat fra å komme til sultne mennesker? skrev Pompeo.

Stenger nødhjelp ute

Guaidó har oppfordret hæren til å hjelpe med å frakte hjelpeforsyninger inn i landet. Så langt har 60 militære hoppet av og gitt ham sin støtte. Men flesteparten av soldatene støtter Maduro, som har beordret hæren til å ikke slippe inn nødhjelpen. Maduro hevder er at nødhjelpen er en del av en amerikansk intervensjon.

Før helgen stengte Maduro grensen mot Brasil for å hindre lastebiler med mat og medisiner fra å ta seg inn i Venezuela.

Myndighetene har også stanset all fly- og båttrafikk fra den karibiske øya Curaçao, der et fly med nødhjelp fra USA landet torsdag.

Lørdag stengte Venezuela flere grenseoverganger til Colombia, og Maduro besluttet å bryte diplomatiske bånd til nabolandet.

Ifølge avisen The Telegraph som er ved grensen ved den colombianske byen Cúcuta, skal militært personell lojale mot Maduro ha satt fyr på hjelpeforsyninger. Det skal ha ført til frenetisk aktivitet for å redde mat- og medisinforsyninger fra å gå opp i flammer og røyk.

Matmangel

SOS-barnebyer har den siste uken vært på grensen mellom Venezuela og Colombia.

– Vi har sett mennesker krysse grensen i hopetall. Noen for godt - andre drar fram og tilbake for å hente mat til familiene sine. Denne krisen rammer de mest sårbare i Venezuela hardest: Alenemødre, barn og urbefolkning, skriver SOS-barnebyers kommunikasjonsrådgiver Olga Marie Brathaug i en epost til NTB.

– De vi har snakket med forteller at de har forlatt landet fordi de ikke får dekket grunnleggende behov som mat og helsehjelp. Ifølge en rapport oppgir 90 prosent at de reiste fra Venezuela på grunn av matmangel. Nesten en tredel av flyktningene er barn, skriver Brathaug.

(©NTB)