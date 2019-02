Ulf Kristersson glemte å låse våpenskap

NTB utenriks

– Jeg gjorde en feil da jeg glemte å låse skapet. Det har aldri hendt før, og det kommer aldri til å hende igjen, sa Kristersson til sin unnskyldning til Aftonbladet.

Politiet ble tilkalt til Kristerssons hjem onsdag da tyverialarmen gikk av. Det hadde ikke vært noe innbrudd, men derimot fant politiet det ulåste våpenskapet med Kristerssons jaktgevær.

Politiets talskvinne Monica Bergstrøm sier at det er for tidlig å si om Kristersson blir anklaget for noe. Ifølge avisen tok politiet hånd om våpenet.

