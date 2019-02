Trump nominerer ny FN-ambassadør

NTB utenriks

– Kelly har gjort en fremragende jobb på vegne av vår nasjon, og jeg er ikke i tvil om at vårt land under hennes ledelse vil bli representert på beste måte, skriver Trump på Twitter og gratulerer samtidig Knight Craft og familien.

Kelly Knight Craft blir nominert en uke etter at Trumps førstevalg til jobben, tidligere nyhetsanker i Fox News og talsperson for USAs utenriksdepartement Heather Nauert, trakk sitt kandidatur til å bli USAs neste FN-ambassadør etter Nikki Haley.

Nauert oppga som årsak at de siste månedene har vært krevende for hennes familie, og at det derfor er i familiens beste interesse at hun ikke tar jobben.

Ikke navngitte kilder opplyste samtidig til Bloomberg News at det oppsto problemer med Nauerts bakgrunnssjekk. Det hvite hus skal ha oppdaget at Nauert har ansatt en barnepike som ikke hadde arbeidsvisum.

