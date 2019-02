Opptellingen i gang etter voldspreget valg i Nigeria

NTB utenriks

Køene var så lange da valglokalene i Nigeria skulle stenge klokka 14 lørdag at åpningstiden mange steder ble forlenget til alle hadde avlagt stemme.

Samtidig startet opptellingen i valglokaler som stengte da de skulle klokka 14. Et av de første resultatene var at opposisjonskandidaten Atiku Abdulkadar tapte i sin egen valgkrets mot president Muhammadu Buhari.

Skyting og bombeeksplosjoner preget landet da 120.000 valglokaler åpnet klokka 8 lørdag morgen.

President Buhari var en av de første i køen da han avla stemme i hjembyen Daura nordvest i landet. Han håper på gjenvalg, men har en sterk konkurrent i Abubakar, en milliardær og tidligere visepresident.

Valget fant sted lørdag etter en blodig ukes utsettelse som har satt sinnet i kok hos svært mange.

Eksplosjoner

Fra klokka 6 begynte meldinger å tikke inn på Twitter om det ene kraftige smellet etter det andre i Maiduguri nord i landet.

Sikkerhetsstyrkene bekreftet senere at ekstremistgruppa Boko Haram sto bak to angrep i de nordlige delstatene for å hindre valget.

Ifølge den nigerianske nettavisa Daily Post løp innbyggere i byen for livet fra åstedene i morgentimene.

Flere av meldingene beskriver kraftige smell som hørtes ut som bombeeksplosjoner. Ifølge en av meldingene var nigerianske soldater i aksjon for å holde ekstremistgruppen Boko Haram unna sentrum av byen.

– Mange bombeeksplosjoner i Maiduguri akkurat nå, og dette vil ikke hindre oss i å gå ut og avlegge stemmer i stort monn! Vi venter til det åpner: klokka 8, het det i en av meldingene på Twitter.

Redd for å stemme

Andre sa imidlertid at de ble så redd etter bombeeksplosjonene at de droppet å gå til valglokalet. En kvinne sa at hun mistet valgkortet sitt i forvirringen etter eksplosjonen og derfor ikke fikk avlagt stemme.

Det ble også meldt om skyting i Port Harcourt i den urolige sørlige delen av landet, der store hærstyrker er utplassert i forbindelse med valget.

Et nettverk av borgerrettighetsorganisasjoner har kommet til at 16 mennesker ble drept i åtte delstater på valgdagen. Likevel var det mindre vold ved dette valget enn ved tidligere valg i Nigeria.

Resultat i neste uke

76 år gamle Buhari fra partiet All Progressive Congress (APC) håper på gjenvalg.

– Jeg vil gratulere meg selv. Jeg kommer til å vinne, sa han etter å ha avlagt stemme lørdag morgen, på spørsmål om han var sikker på å vinne.

Den tidligere kuppgeneralen er en av to sannsynlige blant hele 73 presidentkandidater. Den andre er den 72 år gamle tidligere visepresidenten Abubakar. Begge stemte i sine respektive hjembyer Daura i nord og Yola i nordøst lørdag.

Resultatene er ikke ventet før tidlig i neste uke. Vinneren skal styre Afrikas største oljeprodusent de kommende fire årene.

