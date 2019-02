Nord-Koreas leder på vei til Vietnam

NTB utenriks

Kim blir mottatt av Vietnams president Nguyen Phu Trong i løpet av «de kommende dagene» i Hanoi, ifølge en uttalelse fra utenriksdepartementet i Vietnam lørdag.

Noen eksakt dato er ikke oppgitt. Det russiske nyhetsbyrået TASS meldte tidligere lørdag at toget hans forlot Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. Senere på dagen opplyste en journalist fra AP at et tog av samme type som Kim bruker på sine reiser, var blitt observert på vei over en bro inn til den kinesiske grensebyen Dandong.

Detaljene rundt reisen er ikke offentliggjort, men flere kilder opplyser til AFP at Kim vil dra med tog fra Pyongyang og gjennom Kina til Dong Dang like over grensen til Vietnam. Derfra skal lederen reise med bil de resterende 170 kilometerne til Hanoi, ifølge byråets kilder.

I Hanoi skal Kim møte Trump onsdag og torsdag.

Så langt er det ikke kunngjort noen offisiell mottakelse for Trump, men han var på statsbesøk til landet i 2017.

(©NTB)