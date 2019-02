Maduro bryter med Colombia

NTB utenriks

Colombias diplomater får 24 timer til å forlate Venezuela, sa Maduro under en demonstrasjon i Caracas lørdag til støtte for hans regime.

– Jeg har besluttet å avbryte alle politiske og diplomatiske forbindelser med den fascistiske regjeringen i Colombia, sa han til tusener av jublende tilhengere kledd i rødt.

Colombias president Iván Duque markerte sin åpne støtte til Venezuelas opposisjon da han lørdag kom til grensebyen Cúcuta for å hjelpe til med å sende humanitære forsyninger over grensa sammen med Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó.

Guaidó hadde trosset et utreiseforbud utstedt av Maduro da han lørdag dukket opp i Cúcuta der en kolonne lastebiler med humanitær fra USA ventet på å legge i vei mot grensa.

Lastebiler i brann

Da de første fire lastebilene tok seg over broen til Colombia, ble tre av dem påtent av venezuelanske soldater, og Guaidó-tilhengere på stedet stormet til for å redde bokser med forsyninger ut av de brennende lastebilene.

Hovedplanen var imidlertid å kjøre forsyningene fram til Simón Bolivar-broen, der lastebilene skulle tømmes, og en menneskekjede bringe dem videre over broen inn i Venezuela.

Maduro nekter å slippe forsyningene inn i landet fordi han mener at hjelpesendingene fra USA bare er et politisk spill rettet mot ham, og fordi han benekter at det er noen humanitær krise i landet.

Tåregass

Mange mennesker fulgte Guaidós oppfordring om å hjelpe til med å frakte hjelpeforsyningene fra Cúcuta inn i Venezuela lørdag.

Venezuelanske myndigheter hadde imidlertid satt opp sperringer ved flere av broene som går over grensen for å hindre forsøket.

Flere steder tok soldater i bruk tåregass for å spre folk som fjernet sperringene på broene over grensa og kastet dem i elva.

Soldater hopper av

I løpet av konflikten ved grensa er det meldt at til sammen 13 venezuelanske soldater og politi har hoppet av og søkt tilflukt i Colombia og gitt sin støtte til Guaidós forsøk på å frakte forsyninger inn i Venezuela.

En av dem er en major i hæren, Hugo Parra Martínez, som ble vist på sosiale medier mens han med megafon sa han var klar til å slutte seg til kampen for frihet.

I morgentimene brøt et pansret kjøretøy gjennom de militæres sperringene på Simón Bolívar-broen, og to soldater forlot kjøretøyet og tok seg til fots inn i Colombia, ifølge den venezuelanske journalisten Carmen Victoria Inojosa, som har lagt ut flere videosnutter og meldinger på Twitter.

– De er ikke desertører, soldatene som har besluttet å slutte seg til vår kamp. De har besluttet å stille seg på folkets og grunnlovens side, skriver Guaido på Twitter.

– Velkommen! Friheten og det venezuelanske demokratiets ankomst er ikke noe som kan stanses, skriver han videre.

Buss i flammer

På den venezuelanske siden av grensa fortsatte uroen og sammenstøtene. En gruppe demonstranter stjal en rød bybuss i Ureña og satte den i brann i protest mot at myndighetene ikke slipper inn forsyningene.

Andre steder gjøres det også forsøk på å få humanitær hjelp inn i landet.

En lastebil med hjelp fra Brasil ankom grensa ved Pacaraima, dagen etter at et medlem av en urfolksgruppe i området ble skutt og drept av soldatene.

Og i Curaçao ble en flylast med forsyninger som var samlet inn av private i Florida, lastet om bord på en båt som skulle forsøke å frakte hjelpen til en venezuelansk havn, trass i at myndighetene har stengt overfarten fra øya.

I Caracas strømmet tusener av mennesker ut i gatene for å delta i rivaliserende demonstrasjoner.

I sentrum marsjerte tusener av Maduro-tilhengere nedover gatene, eskortert av musikkorps og demonstranter på motorsykler, mens motstandere av regimet marsjerte til en militærbase utenfor byen for å oppfordre soldatene til å slutte seg til deres kamp.

