Kausjon på 1 million dollar for R&B-stjernen R. Kelly

Den 52 år gamle Kelly meldte seg for politiet fredag og er siktet for ti tilfeller av alvorlige seksuell mishandling av fire kvinner, tre av dem mindreårige, og den ene en jente på bare 14 år.

Dommeren ga Kelly ordre om å holde seg langt unna alle under 18 år og ikke ha noen kontakt verken med de fornærmede eller med vitner når han settes fri mot kausjon.

Under rettsmøtet fortalte aktor blant annet om en video som viser hvordan Kelly gjentatte ganger hadde sex med 14-åringen. De viste også til at DNA fra et annet offers bluse stemte med Kellys sæd funnet hos et tredje offer.

