Kardinal: Vatikanet slettet arkiv over overgripere

– Filer som kunne ha dokumentert de grusomme handlingene og navngitt de ansvarlige, ble ødelagt eller ikke engang opprettet, sa Marx lørdag i en tale under pave Frans' møte i Vatikanet om overgrep i den katolske kirke.

Dermed kunne prestene fortsette å begå overgrep, fortalte Marx.

– I stedet for overgriperne, var det ofrene som ble skjult og hindret fra å stå fram, sa han på dag tre av den fire dager lange konferansen.

– Det finnes ingen alternativer til sporbarhet og gjennomsiktighet, understreket kardinalen. Han la til at forsøk på å dekke over skandalene har satt den katolske kirkes troverdighet på spill.

Biskoper, kardinaler og andre kirkeledere fra hele verden er samlet i Vatikanet for å drøfte og lære om bekjempelse av overgrep. I sin åpningstale torsdag sa pave Frans at det trengs effektive og konkrete tiltak. Paven har presentert en 21-punkts handlingsplan.

Den katolske kirken er i en årrekke blitt rammet av en lang rekke avsløringer av overgrep begått av prester i en rekke land. Mange av ofrene er gutter og menn, men også kvinner er blitt rammet. Tidligere denne måneden erkjente pave Frans at noen katolske prester kan ha brukt nonner som sexslaver.

Kirken har fått massiv kritikk for en rekke tilfeller hvor gjerningsmenn er blitt skjermet og overgrep forsøkt skjult. Møtet i Vatikanet denne uken tolkes som et tegn på at pave Frans forsøker å ta grep og oppnå endring.

