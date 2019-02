Trump sier han «antakeligvis» vil møte Xi i mars

NTB utenriks

– Vi venter at det blir avholdt et møte i den ikke så fjerne fremtiden. Vi har veldig gode samtaler, sier Trump ved Det hvite hus etter to dager med forhandlinger.

Han legger til at han nå tror det er en «veldig, veldig god sjanse» for at USA og Kina kan bli enige om en ny handelsavtale.

Kinas visestatsminister Liu He er på plass i Washington for handelssamtalene. Han forhandler med blant andre finansminister Steven Mnuchin, handelsminister Wilbur Ross og president Donald Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow.

Trump sier at handelssamtalene nå vil bli forlenget gjennom helga for å gi de to stormaktene mer tid til å nå et gjennombrudd i handelskrigen.

I tillegg sier han at han vil vurdere å forlenge fristen som er satt til 2. mars for å komme til enighet om en avtale før han øker tollsatsene på kinesiske importvarer til en verdi av 200 milliarder dollar.

