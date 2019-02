Presidenten i Sudan oppløser regjeringen og erklærer nasjonal unntakstilstand

NTB utenriks

– Jeg erklærer at jeg pålegger en landsdekkende unntakstilstand i ett år, sier han i en TV-sendt tale.

I tillegg sier han at han oppløser både på nasjonalt og «provinsielt» nivå.

Omar al-Bashir grep makten i et statskupp i 1989 og har styrt landet siden. I 2010 siktet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ham for folkemord og krigsforbrytelser.

Det har vært en rekke demonstrasjoner i Sudan med dødelig utfall siden 19. desember. Den utløsende faktoren var at myndighetene besluttet å tredoble prisen på brød. Demonstrasjonene har utviklet seg til et landsdekkende krav om at presidenten må gå av.

Ifølge rettighetsgrupper har den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten (NISS) pågrepet over 1.000 personer, inkludert demonstranter, opposisjonsledere, aktivister og journalister.

