Israelsk minister vil ikke be Polen om unnskyldning

Polens statsminister krevde tirsdag at Israel beklager anklagene som førte til at Polen trakk seg fra et toppmøte med Visegradlandene i Jerusalem.

Katz sa søndag at polakker får inn antisemittisme med morsmelken, og at det var mange polakker som samarbeidet med nazistene under krigen. Det skjedde etter at statsminister Benjamin Netanyahu også sa at polakker bisto tyskerne under holocaust.

Men Katz var torsdag fortsatt ikke innstilt på å be om unnskylding.

– Jeg beklager ikke noe av det jeg sa. Mine foreldre kjente til holocaust, og som sønn av overlevende må jeg si sannheten, sa han til israelsk TV.

– Mange polakker samarbeidet med nazistene om holocaust. Både før og under annen verdenskrig var det antisemittisme i Polen, sa han videre.

Konflikten ødela for Netanyahus offensiv for å bygge dypere bånd med de fire Visegradlandene Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen som er på kant med resten av EU, blant annet om innvandring og minoriteter.

Netanyahu fordømmer ofte EUs kritiske holdning til Israels håndtering av palestinerne.

For å redde ansikt hadde Netanyahu bilaterale møter med de øvrige tre statsministrene i stedet for det planlagte toppmøtet.

USA har tatt parti for Polen i striden med Israel. USAs ambassadør i Warszawa, Georgette Mosbacher, sier at det ikke bør være plass for slike fornærmelser i forholdet mellom to nære allierte.

