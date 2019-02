Greta Thunberg ledet klimaprotest i Paris

NTB utenriks

Thunbergs elev-demonstrasjoner har spredt seg til en rekke europeiske land, men det har ikke vært holdt store demonstrasjoner i Frankrike før nå.

Fredag deltok imidlertid flere tusen mennesker i Paris, ifølge nyhetsbyrået DPA. «Baby, it used to be cold outside,» sto det på en av plakatene – som etter alt å dømme henspilte på en amerikansk sang som er blitt utsatt for metoo-kritikk.

Thunberg begynte i fjor å skulke skolen hver fredag for å demonstrere i Stockholm med krav om mer effektive tiltak mot klimaendringene.

Den svenske jentas protest har det siste halvåret inspirert skoleelever og tenåringer i Brussel, Sydney, Berlin, London og flere andre byer. I Brussel er det holdt store klimademonstrasjoner mange uker på rad. Torsdag deltok rundt 7.500 belgiske elever, og Thunberg fikk tale for flere av de viktigste EU-lederne.

– Jeg trodde aldri at det skulle bli så stort, og jeg synes det er fantastisk, sa Thunberg i Paris før demonstrantene strømmet ut i gatene der.

(©NTB)