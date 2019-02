200 amerikanske soldater blir igjen i Syria

NTB utenriks

– En liten fredsbevarende styrke på om lag 200 vil bli igjen i Syria i en periode, sier talsperson i Det hvite hus Sarah Sanders torsdag.

Kunngjøringen kommer etter Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og hans amerikanske motpart Donald Trump i en telefonsamtale var blitt ble enige om at USAs militære tilbaketrekning fra Syria skal gjennomføres i tråd med landenes felles interesser.

– Når det gjelder Syria, ble de to presidentene enige om å fortsette å samkjøre opprettelsen av en mulig sikkerhetssone, heter det i meldingen fra Washington.

Forsvarssjefene fra begge landene skal møtes i USA til uka for å fortsette dialogen.

Ingen detaljer

Sanders gir ingen detaljer om den fredsbevarende styrken, men et slikt initiativ kan åpne opp for at europeiske allierte stiller med tilsvarende militære mannskaper med samme formål.

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan var i forrige uke i Europa og forsøkte – tilsynelatende uten hell – å få allierte til å utplassere styrker i Syria når USA henter sine soldater hjem. Han skal ha hatt problemer med å overbevise andre land om at de skal risikere sine soldater når USA trekker sine ut.

Vil ha kurderne ut

Det er ennå ikke tidfestet eksakt når USA trekker styrkene ut av Syria, men det blir trolig i april eller mai. Tyrkia frykter angrep fra kurdisk milits over grensen fra Syria når USAs 2.000 soldater forlater de nordlige områdene i Syria. Tyrkia har derfor tidligere varslet at det vil opprette en sikkerhetssone i Syria langs grensen mot Tyrkia, og at denne vil stå på plass med eller uten USAs hjelp. Det vil i praksis si en 30 kilometer bred buffer mellom kurdere og Tyrkia.

Per i dag er det kurdere der, ettersom USAs soldater har bistått SDF-alliansen i kampen mot den ytterliggående islamistgruppen IS, og den kurdiske YPG-militsen er blant medlemmene i SDF. Tyrkia ser på YPG som en terrorgruppe med forbindelser til den forbudte PKK-geriljaen.

Betent

Til tross for at USA og Tyrkia er allierte i NATO, har tonen mellom Trump og Erdogan vært temmelig hissig den siste tiden, særlig på grunn av krigen i Syria.

I januar skrev Trump på Twitter at USA kommer til «å knuse Tyrkia økonomisk» hvis landet går til angrep mot kurderne i Nord-Syria.

Tyrkia svarte med å påpeke at de sidestiller Daesh (IS på engelsk), PKK, PYD og YPG og vil kjempe mot dem alle.

– Terrorister kan ikke være dine partnere og allierte, påpekte Erdogan sin talsperson Ibrahim Kalin.

