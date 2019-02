Paven krever handling på toppmøte om overgrep

NTB utenriks

– Det holder ikke å fordømme seksuelle overgrep. Guds hellige folk ser på oss. De forventer at vi vedtar konkrete og effektive tiltak, sa pave Frans under åpningen av toppmøtet i Vatikanet torsdag.

I løpet av fire dager skal biskoper, kardinaler og andre kirkeledere fra hele verden drøfte og lære om bekjempelse av overgrep.

Paven kalte på jomfru Maria og ba henne om å opplyse biskoper i deres forsøk på å «helbrede de dype sårene som overgrepsskandalen har påført både barn og troende».

– La oss høre på ropene til barna som ber om rettferdighet, sa han.

Hørte ofrenes historier

Under møtets første dag fikk deltakerne se videobidrag fra fire ofre, som har blitt utsatt for seksuelle overgrep av prester.

Et av ofrene, en kvinne fra Afrika, fortalte at hun hadde et seksuelt forhold til en prest fra hun var 15 år gammel. Hun ble gravid tre ganger, fordi han nektet å bruke prevensjon. Han tvang henne til å ta abort.

Erkebiskop Charles Scicluna sa etter fremvisningen at ofrene har rett på erstatning fra kirken. Han ba videre biskopene om å vurdere å søke hjelp fra sakkyndige som kan bistå dem i å undersøke seksuelle overgrep.

Han avsluttet innlegget med å understreke at det er en grov synd å holde tilbake opplysninger til Vatikanet om kandidater til biskoper. Han henviste til den tidligere amerikanske kandidaten Theodore McCarrick som misbrukte unge elever ved en presteskole.

Har mottatt massiv kritikk

Den katolske kirken er i en årrekke blitt rammet av en lang rekke avsløringer av seksualforbrytelser begått av prester i en rekke land. Mange av ofrene er gutter og menn, men også kvinner er blitt rammet.

Så sent som denne måneden måtte pave Frans erkjenne at noen katolske prester kan ha brukt nonner som sexslaver. Kirken har fått massiv kritikk for en rekke tilfeller hvor gjerningsmenn er blitt skjermet og overgrep forsøkt skjult. Møtet i Vatikanet denne uken tolkes som et tegn på at pave Frans forsøker å ta grep og oppnå endring.

Frans har også tatt selvkritikk for tilfeller hvor han ikke tok overgrepsanklager på alvor. «Jeg var en del av problemet», erkjente han overfor et overgrepsoffer i Chile i fjor.

