Kystvaktansatt i USA planla massedrap

Christopher Paul Hasson (49) er en uttrykt tilhenger av doktrinen om den hvite rases overlegenhet og skal ifølge rettsdokumentene frigitt onsdag ha lest grundig gjennom deler av det 1.500 sider lange manifestet til Anders Behring Breivik. Det skal blant annet være delene der Breivik instruerer de som planlegger å bli massedrapsmenn til å samle våpen, mat, forkledninger og overlevelsesutstyr.

Hasson er foreløpig pågrepet for ulovlig besittelse av narkotika, våpen og ammunisjon, og holdes i varetekt for dette. Ifølge påtalemyndigheten er dette kun «toppen av isfjellet».

– Siktede har til hensikt å drepe uskyldige sivile i en skala sjelden sett i dette landet, sa statsadvokat Robert Hur onsdag, da han argumenterte for at Hasson holdes i varetekt.

Hasson skal etter planen møte i fengslingsmøte i retten i Maryland torsdag.

Liste med navn

Det ble funnet 15 våpen, over 1.000 patroner til disse og ulovlig narkotika i hans bolig i Silver Spring i Maryland. I en epost skal han ha skrevet om biologiske angrep og ha listet opp navn på kjente politikere fra Demokratene, inkludert leder i Representantenes hus Nancy Pelosi og partiets leder i Senatet Chuck Schumer. På lista sto også framtredende mediepersonligheter, blant annet CNNs Don Lemon og Chris Cuomo.

– Tiltalte er innenriksterrorist, oppsatt på å utføre handlinger som setter menneskers liv i fare, der hensikten er å påvirke myndighetenes oppførsel, sa Hur.

I rettspapirene framgår det at han i en epost fra juni 2017 skriver at han «drømmer om en metode som kan drepe nesten hver eneste person på jorda» og vurderer hvordan han kan få tak i giftstoffer eller på andre måter spre sykdom som dødelig influensa eller pest.

Han beskriver biologiske angrep i kombinasjon med angrep mot matforsyninger, samt bombe- og snikskytterangrep.

Hvit nasjonalist

I september 2017 sendte Hasson et utkast til seg selv av et brev der han beskriver seg selv som hvit nasjonalist og skriver at han har vært det i over 30 år, og jobbet for «målrettet vold» for «etablere et hvitt hjemland».

Han uttrykker beundring for Russland, mens han forakter vestlig liberalisme.

Ifølge påtalemyndigheten har Hasson de siste to årene regelmessig søkt etter prorussisk og nynazistisk litteratur på nett.

I beslagene som ble gjort var det mer enn 30 flasker merket som veksthormoner i en låst boks. Hasson har også bestilt mer enn 4.200 piller med det smertestillende opioidet Tramadol på nett siden 2016, i tillegg til syntetisk urin, hvilket i kombinasjon kan se ut som om han planla å bruke falsk urin i urinprøver for å skjule misbruk av steroider og narkotika.

