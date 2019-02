Klima-Greta ga EU marsjordre

NTB utenriks

– Titusener av barn skolestreiker for klimaet på gatene i Brussel. Hundretusener gjør det samme verden rundt. Vi skolestreiker fordi vi har gjort leksene våre, sa Thunberg.

Flankert av ledere for elevaksjonene i Belgia, Nederland og Tyskland holdt hun tale for en sal full av EU-skikkelser, deriblant EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

– Folk forteller oss alltid at de er så håpefulle, at de håper vi unge skal redde verden. Men vi er ikke håpefulle, sa Thunberg.

– Vi har simpelthen ikke tid til å vente på at vi skal bli voksne og ta over, sa hun.

Ikon

Så forlot hun konferansesalen og trakk ned mot sentrum. Der ble hun møtt av tusenvis av streikende elever.

Thunberg er allerede blitt et ikon for elevenes klimaaksjon, som nå sprer seg fra land til land i Europa. Det hele begynte da Thunberg startet sin skolestreik for klimaet i Sverige i fjor.

Det var Anuna de Wever og Kyra Gantois som tok initiativ til marsjene i Belgia, som har rystet belgisk politikk. Titusener av elever har skulket skolen hver torsdag de siste ukene for å delta.

Gantois sier til NTB at hun ikke aner hvordan det ble så stort.

– Jeg og Anuna bare lagde en video der vi sa kom og bli med. Og så kom folk, sier hun.

Krever skjerpet EU-mål

Kravet er en vesentlig skjerping av innsatsen. EUs ambisjonsnivå er langt fra høyt nok, advarte Thunberg.

Hun viste til EUs mål om å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 – et mål Juncker har foreslått å skjerpe til 45 prosent. Men heller ikke det er nok, ifølge Thunberg.

Hun mener EU må kutte utslippene med minst 80 prosent innen 2030 hvis klimamålene skal nås.

– Mange politikere vil ikke snakke med oss. Bra. Vi vil ikke snakke med dem heller. Vi vil at de skal snakke med forskerne i stedet, og lytte til dem. For vi bare gjentar det de sier og har sagt i flere tiår, sa hun.

Manipulert

Thunberg gikk samtidig kraftig i rette med dem som hevder elevaksjonen er et resultat av russisk manipulering på nettet, eller som kritiserer barna for å skulke.

Det er bare desperate forsøk på å vri fokus vekk fra saken, sa hun.

– Hvis dere syns vi burde gå på skolen i stedet, så syns jeg dere heller skal legge ned arbeidet og ta vår plass i gatene. Eller enda bedre: Bli med oss! Så kan vi kanskje få dette til å gå enda fortere. Bare ikke be elevene om ikke å gjøre noe som helst, sa klimaaktivisten.

– Vi har begynt å rydde opp i rotet deres. Og vi gir oss ikke før vi er ferdige! sa hun.

Glad for engasjementet

Juncker hadde lite å meddele da han fikk ordet etter Thunberg. Han spøkte med at han fortsatt ikke hadde kommet seg helt etter onsdagens møte med Storbritannias statsminister Theresa May.

– Men jeg er glad for å se at unge mennesker demonstrere for klimaet i Europa, sa Juncker.

Selv demonstrerte han etter skoletid da han var ung, la EU-sjefen til.

