Guaido på vei mot grensa til Colombia

Guaidos bilkortesje forlot Venezuelas hovedstad i morgentimene torsdag lokal tid, men har en 860 kilometer lang kjøretur foran seg før den når grensa.

Opposisjonslederen, som utropte seg selv til president 23. januar, planlegger å ta seg inn i Colombia, der det er lagret 200 tonn matvarer, medisiner og andre varer, donert av USA.

Guaido hevder 300.000 venezuelanere kommer til å dø dersom ikke forsyningene slipper inn i landet, noe president Nicolás Maduro og hans regjering avviser.

Hvordan Guaido har tenkt å få hjelpesendingene over den strengt bevoktede grensa, for deretter å distribuere dem i Venezuela er høyst uklart. Selv hevder han at hundretusenvis av frivillige står klare.

Komplott

Maduro hevder at det hele er del av et komplott, satt i scene av USA og Guaido, for å gripe makten i landet og nekter å åpne grensa for hjelpesendingen.

Dersom USA virkelig er opptatt av venezuelanernes ve og vel, bør de oppheve sanksjonene som har kastet landet ut i fattigdom, fastholder Maduro.

Det er mangel på både mat og medisiner i Venezuela, men ifølge landets visepresident Delcy Rodriguez ankom det tidligere i uka 300 tonn russisk nødhjelp.

Russland advarer

– Vi er takknemlige overfor Russland for forsendelsen av medisinsk utstyr som nå har ankommet Venezuela, sa hun tidligere i uka.

Russland støtter Maduro og advarer Guaido mot å bruke nødhjelp fra USA som dekke for en amerikansk intervensjon.

– En slik intervensjon, uansett om den blir direkte eller under dekke av humanitær hjelp, vil neppe bringe det resultatet Guaido håper på, slo utenriksminister Sergej Lavrov fast onsdag.

Styrket grensekontroll

USA var raskt ute med å anerkjenne Guaido som Venezuelas «legitime president», og har fått følge av rundt 50 andre land. EU og Norge er ikke blant dem og oppfordrer til en forhandlingsløsning på krisen i landet.

Til tross for gjentatte oppfordringer fra Guaido og USA om å vende regimet ryggen, fastholder også Venezuelas væpnede styrker sin lojalitet til Maduro.

De siste dagene er grensekontrollen styrket, og Venezuela har også stengt alle fly- og båtruter til Curaçao der USA er i ferd med å fylle opp et annet nødhjelpslager.

Et tredje lager er i ferd med å bli etablert rett over grensa til Brasil, og torsdag kunngjorde Maduro at denne grensa vil bli stengt på ubestemt tid.

Advarer

Venezuela har også kontaktet Den dominikanske republikk, Puerto Rico og andre øystater i Karibia, for å advare dem mot å la seg bruke som base for ulovlige handlinger i den hensikt å undergrave og styrte landets legitime regjering, opplyser utenriksminister Jorge Arreaza.

Cubanske myndigheter hevder at USA i all hemmelighet flytter militære styrker via land i Karibia, blant dem Den dominikanske republikk, til bruk i en mulig intervensjon i Venezuela. Den dominikanske republikk benekter dette.

