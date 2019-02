Dødstallene stiger til 81 etter brann i Bangladesh

NTB utenriks

Brannen oppsto i en leiegård som også huser et lager med kjemikalier til bruk i produksjon av deodoranter. Gården ligger i den 400 år gamle bydelen Chawkbazar, som er en labyrint av trange passasjer.

Brannen startet sent onsdag kveld og spredte seg raskt til andre bygninger. Først etter rundt ti timer hadde brannvesenet sånn noenlunde kontroll.

Vitner sier at den ene gassbeholderen etter den andre eksploderte mens flammene spredte seg.

Kom seg ikke unna

Mange av de døde var trolig fotgjengere og handlende som ikke rakk å komme seg unna. Noen av dem var gjester i et bryllup i et selskapslokale.

To biler og ti sykkeldrosjer som ble fanget i trafikkaoset, gikk også opp i flammer, noen av dem med sine passasjerer. En mann forteller at han så en død kvinne med et barn i fanget i en utbrent rickshaw.

En mann ved kontrollsenteret til brannvesenet sier at de foreløpig har hentet ut 81 døde, mens en annen sier at mange av de døde er så ille tilredt at de ikke er til å kjenne igjen.

De sier at dødstallet vil stige, både fordi det ligger flere døde i de utbrente ruinene, og fordi hardt skadde mennesker kan dø av skadene.

Brannfarlig

Mange av de øverste etasjene i bygningene i bydelen brukes som boliger, trass i at myndighetene har gjort klart at de er farlige hvis det blir brann. I 2010 døde 123 mennesker i en lignende brann.

De nederste etasjene i bygningene brukes gjerne til butikker, restauranter og lagre for kjemikalier.

Et forsøk på å tvangsflytte folk fra Chawkbazar og andre områder i gamle Dhaka ble møtt av protester i mai i fjor.

Slike storbranner og ulykker skjer med jevne mellomrom i det folkerike Bangladesh. I 2012 døde minst 112 arbeidere som var innelåst da en tekstilfabrikk brant, og bare et halvt år senere mistet over 1.100 mennesker livet da en annen tekstilfabrikk raste sammen.

