Syriske etterretningsfolk anmeldt i Sverige

NTB utenriks

De ni syrerne får bistand fra den Berlin-baserte organisasjonen The European Center for Constitutional and Human Rights, som også har bistått syrere i flere andre europeiske land med å levere tilsvarende anmeldelser.

Tidligere i måneden ble to syrere pågrepet i Tyskland, anklaget for å ha vært høytstående medlemmer av Syrias hemmelige politi. Også i Frankrike ble en tidligere høytstående syrisk tjenestemann nylig pågrepet.

Menneskerettighetsorganisasjoner håper at tidligere og nåværende medlemmer av president Bashar al-Assads hemmelige tjenester kan bli stilt for retten i europeiske land, tiltalt for krigsforbrytelser og andre brutale overgrep mot sivile under den åtte år lange borgerkrigen i landet.

(©NTB)